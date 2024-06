La stagione 9 di Suits sembra stia per arrivare in streaming su Netflix: l’appuntamento per i fan è stato fissato per lunedì 1 luglio.

Gli episodi dell’ultimo capitolo della storia, in precedenza, erano disponibili solo su Peacock.

La serie aveva debuttato su USA Network nel 2011, salutando poi gli spettatori nel 2019.

Al centro della trama c’è Mike Ross (Patrick J. Adams), un giovane che ha abbandonato gli studi ma ha un’incredibile memoria fotografica, che viene assunto dallo studio legale di New York di Harvey Specter

(Gabriel Macht).

Le prime otto stagioni hanno debuttato nel 2023 su Netflix, ottenendo un incredibile successo, diventato il titolo più visto in streaming.

Il successo ottenuto dalle puntate ha spinto NBC ha ordinare la produzione del pilot di Suits: L.A., una nuova serie ideata da Aaron Korsh, questa volta ambientata a Los Angeles e con al centro degli avvocati specializzati in crimini e legge legata al mondo dello spettacolo. Stephen Amell avrà la parte di un ex procuratore di New York che ora si occupa dello studio con un suo amico.

Che ne pensate? Siete felici che la stagione 9 di Suits stia per arrivare su Netflix?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

