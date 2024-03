Stephen Amell ha svelato che non aveva visto la serie originale prima di ottenere il ruolo di Ted Black in Suits L.A..

Il progetto creato da Aaron Korsh, che sarà prodotto da NBCUniversal, è ambientato in un’altra città e mostrerà quanto accade a un avvocato che fugge dal proprio passato trasferendosi da New York a Los Angeles, creando un nuovo studio legale.

Stephen, intervistato da Deadline, ha dichiarato:

Mi sono avvicinato al progetto senza molte aspettative perché non sai mai cosa accadrà. Ma lo script è grandioso. Il cast, la maggior parte del quale è stata annunciata sul vostro sito, è realmente eccellente. Lex Scott Davis e Josh McDermitt, con cui ho avuto l’occasione di fare i test davanti alla telecamera, sono sensazionali.

Amell ha quindi aggiunto:

Il pilot ha più parole per pagina rispetto a quanto io abbia detto nella mia intera carriera, cinque volte tanto. Sarò semplicemente un po’ nervoso fino a quando arriveremo sul set e inizieremo a girare, considerando che il via al lavoro è previsto tra 27 giorni. In ogni caso, chi sta contando? No, sono realmente entusiasta e sto realmente apprezzando lo show. Non avevo visto l’originale e sto familiarizzando con quel mondo perché penso che certi show abbiano una sintassi specifica.

Che ne pensate del fatto che Stephen Amell non avesse visto la serie originale prima di ottenere il ruolo di Ted Black in Suits L.A.?

Suits L.A. racconterà la storia di Ted Black, un ex procuratore di New York, che si è creato una nuova carriera occupandosi dei clienti più potenti a Los Angeles dopo aver unito le forze con il suo vecchio amico, Stuart Lane (Josh McDermitt), costruendo lo studio Black Lane Law. L’attività è tuttavia alle prese con una crisi e, per sopravvivere, Ted deve accettare un ruolo che ha disprezzato per tutta la sua carriera.

