Durante l’Annecy International Animation Film Festival, Reel FX ha mostrato il primo trailer della serie animata Super Giant Robot Brothers!

Si tratta di una commedia d’azione animata in 3D, diretta da Mark Andrews (Brave), che segue due fratelli robot, Shiny e Thunder. Combatteranno gli invasori Kaiju, ma sono sempre in competizione tra di loro. Reel FX ha sviluppato e prodotto questa serie animata per Netflix, creata dai produttori esecutivi Victor Maldonado e Alfredo Torres. Tommy Blacha sarà lo showrunner, Andrews, Jared Mass e Steve O’Brien di Reel FX saranno invece produttori esecutivi.

Трейлер мультсеріалу "Super Giant Robot Brothers!" ("Велетенські брати-роботи") від Марка Ендрюса. Прем'єра 4 серпня на Нетфліксі. Серіал створено на основі Unreal.https://t.co/yV0nXexFFT#SuperGiantRobotBrothers pic.twitter.com/mzoS7ZzjEM — Cartoons Time 🇺🇦 (@cartoons_timee) June 14, 2022

La serie animata è la prima del suo genere ad essere completamente renderizzata con un motore grafico di videogiochi. Utilizzando l’Unreal Game Engine, Reel FX combina tecniche di riprese live-action con strumenti di animazione tradizionali per l’animazione in tempo reale.

La serie di 10 episodi debutterà su Netflix il 4 agosto 2022.

Fonte: Deadline