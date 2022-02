sarà ildi, la nuova serie antologica dei creatori di Billions, in arrivo sugli schermi americani di Showtime il 26 febbraio.

In una recente intervista con The Wrap per promuovere lo show, i creatori David Levien e Brian Koppelman hanno svelato come è stato coinvolto l’iconico regista:

Quello di cui David e io eravamo venuti a conoscenza negli ultimi due anni – e se ascolti il ​​podcast sai quanto è importante il lavoro di Quentin per noi – è che ci aveva scritto di essere diventato un grande fan di Billions. Lo guarda sempre ed è molto coinvolto in ogni riferimento e nel viaggio di ogni personaggio. Ecco perché abbiamo pensato che forse sarebbe stato possibile che accettasse. Sapevamo che in una certa misura gli piaceva il nostro lavoro, o che ne veniva coinvolto.

Mentre il team stava lavorando a Super Pumped, Koppelman ha contattato Tarantino per averlo ospite del suo podcast The Moment. Successe nel luglio 2021, ma Koppelman chiese a Tarantino di narrare la prima stagione dello show antologico nello stesso momento in cui lo invitò nel podcast.

Quando gli chiesi di fare il podcast, nella stessa e-mail gli ho chiesto anche di essere il narratore di Super Pumped. Ha detto di sì a entrambi e io ho risposto: “Sai che hai detto di sì a entrambe le cose?” E lui ha detto, in perfetto stile Tarantino: “Sì, so a cosa ho detto di sì”.

Levien ha aggiunto che Tarantino era totalmente favorevole a qualsiasi tipo di feedback, ma che non ne aveva davvero bisogno:

Era fantastico perché si è presentato come un attore ed era totalmente aperto alle critiche e voleva che fossimo felici del suo lavoro. Non ha messo bocca sulla regia, ci disse tipo: “Fammi leggere ad alta voce, sentirai quello che faccio e poi mi correggerai”. E ovviamente era fondamentalmente perfetto quando ha letto la sua parte, gli abbiamo fatto solo piccole osservazioni. Era così entusiasta e giocoso, onestamente è stato surreale e una delle cose più divertenti che abbiamo mai fatto nella nostra carriera. L’unica volta che Quentin ha voluto la regia, abbiamo fatto due sessioni di registrazione e la seconda era stata fatta in Israele, dove vive parte del tempo, quindi la facemmo su Zoom, e l’unica cosa da regista che disse fu: “Non lo so, non mi piace davvero com’è questa fotocamera con Zoom” e ci siamo detti, “Sai una cosa, l’hai impostata tu!”

Koppelman ha risposto anche al perché scegliere proprio Tarantino per narrare questa storia:

Quando le persone chiedono perché Quentin Tarantino, l’unica risposta che riesco a trovare è: “Perché ha detto di sì”.

Il primo episodio di Super Pumped: The Battle for Uber uscirà domenica 26 febbraio su Showtime sugli schermi americani.

Siete curiosi di sentire Quentin Tarantino come narratore in Super Pumped? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: The Wrap