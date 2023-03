Nella première della stagione 3 della seire Superman & Lois ha debuttato in versione live-action un villain ideato da Kevin Smith.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni sulla puntata.

Nell’episodio è infatti apparso Onomatopoeia, ideato dal regista insieme all’artista Phil Hester. Il personaggio è apparso tra le pagine di Green Arrow ed è un serial killer che ha come obiettivo i supereroi privi di poteri.

Nella serie si scopre che Onomatopoeia sta collaborando con Bruno Mannheim e Intergang e il suo aspetto è molto simile a quello dei fumetti.

Il produttore Todd Helbing ha dichiarato:

Introdurre questo personaggio è stato bello, ma quello non era il motivo per cui l’abbiamo scelto. Jai Jameson, uno degli sceneggiatori che fanno parte dello staff e che ha diretto uno degli episodi di questa stagione, aveva proposto Onomatopoeia molto presto nella prima stagione, ed è un villain che ti porta a pensare: ‘Come lo possiamo adattare per la televisione?’. Non abbiamo avuto il controllo immediatamente, ci è voluto un po’, ma è rimasto in tutte le nostre menti. E poi siamo arrivati a questa stagione e sembrava adattarsi perfettamente con quello che volevamo fare.

Il produttore Bernt Fletcher ha aggiunto:

Smith ha ammesso che si è trattato di una sorpresa immensa:

Il mio villain di Green Arrow, che sono quasi riuscito per decenni a non far usare senza il mio coinvolgimento, ora è stato usato senza che io sia coinvolto. Spero che ci sia un ‘creato da’ me e Phil Hester da qualche parte nello show. E se il personaggio continuerà a essere presente, spero che almeno mi chiamino per dirigere una puntata in cui ci sia Onomatopoeia. Perché sono conosciuto per aver diretto delle cose di tanto in tanto. Non bene, vi avverto, ma comunque…