Ci siamo quasi, la terza stagione di Superman & Lois sta per fare il suo debutto negli Stati Uniti e a poco più di due settimane, The CW ha diffuso la sinossi ufficiale di “Closer”, titolo ufficiale dell’attesa season premiere. L’episodio, che sarà diretto da Tom Cavanagh, ex membro di The Flash, andrà in onda martedì 14 marzo. L’episodio riprenderà poche settimane dopo la fine della seconda stagione, che ha visto Superman (Tyler Hoechlin) sconfiggere Ally Allston. Potete dare un’occhiata alla sinossi qui sotto:

La terza stagione di Superman & Lois si apre settimane dopo la sconfitta di Ally Allston per mano di Superman. Clark (Tyler Hoechlin) e Lois (Elizabeth Tulloch) lavorano insieme alla Smallville Gazette e si godono la vita della piccola città. Ma la felicità romantica dei Kent non fa altro che mettere in luce quanto possa essere frustrante mantenere “il segreto”, dato che Chrissy (Sofia Hasmik) fatica a trovare un equilibrio tra un nuovo interesse amoroso e la sua amicizia con Lois. Tuttavia, l’equilibrio tra lavoro e vita privata di Lois viene messo alla prova quando un incarico sotto copertura rivela un nemico mortale che promette di cambiare per sempre la famiglia Kent. Superman muoverebbe il cielo e la terra per la sua famiglia, ma con un cattivo così spietato, anche questo potrebbe non essere sufficiente. Nel frattempo, i ragazzi Kent si trovano ad essere trascinati in direzioni opposte. In mezzo a questo sconvolgimento, John Henry (Wolé Parks) è perseguitato dal passato del suo doppelgänger, con conseguenze pericolose per lui e Natalie (Tayler Buck). Lana Lang (Emmanuelle Chriqui) e Kyle (Erik Valdez) ridefiniscono la loro famiglia dopo la separazione, mentre Sarah (Inde Navarrette) esplora ciò che il futuro riserva a lei e a Jordan ora che conosce la verità sui suoi poteri. Dopo aver imparato a sue spese che non ci si può fidare di nessun altro per lavorare con Superman, il Generale Samuel Lane (Dylan Walsh) reclama il suo posto al Dipartimento della Difesa, solo per affrontare il suo conflitto nel lavorare con suo nipote, Jordan. Tom Cavanagh ha diretto l’episodio scritto da Brent Fletcher e Todd Helbing.

La stagione vedrà l’introduzione di Bruno Mannheim come villain principale. Era stato già rivelato che la star di The Walking Dead e The Orville Chad L. Coleman avrebbe interpretato Mannheim.

“Ho un curriculum piuttosto buono, quindi, a dir poco, questo è il ruolo migliore per me che abbia mai avuto”, ha detto Coleman in precedenza. “La portata di quest’uomo. Onestamente, la portata di quest’uomo è incredibile. Non si può scherzare con lui. Sarà una corsa da brivido. Lo si può amare o odiare, ma non è il tipico cattivo. È molto stratificato. E si fa il tifo per quest’uomo perché ha molto senso e ha fatto molte cose incredibili per trasformare South Metropolis e quindi si può fare questo viaggio da brivido”.

Fonte: Comicbook.com