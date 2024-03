Nella stagione 4 della serie Superman & Lois ci sarà anche il fotografo Jimmy Olsen e il ruolo è stato affidato a Douglas Smith.

The CW ha annunciato l’arrivo dell’attore tra gli interpreti dell’ultimo capitolo della storia.

Il fotografo del Daily Planet, nella sua nuova versione per il piccolo schermo, viene descritto come un ventenne estroverso conosciuto per essere ‘l’anima della festa’ tra i suoi colleghi in ufficio. Nonostante sia un collega di Clark, Jimmy è incapace di farlo uscire dal suo guscio da persona un po’ goffa e a disagio. Non sapendo il super-segreto di Clark, Jimmy è ancora determinato nel suo tentativo di diventare amici.

Smith è conosciuto dal pubblico televisivo per aver interpretato Ben Henrickson in Big Love, serie targata HBO, e ha recitato anche in show come Big Little Lies, Vinyl, When We Rise, The Alienist e Clarice.

Douglas è inoltre il fratello minore di Gregory Smith, che ha diretto otto puntate di Superman & Lois.

Nel cast dell’ultima stagione si è ridotta la presenza di molti membri del cast: Dylan Walsh (Sam Lane), Emmanuelle Chiriqui (Lana Lang), Erik Valdez (Kyle Cushing), Inde Navarette (Sarah Cushing), Wole Parks (John Henry Irons), Tayler Buck (Natalie Irons), e Sofia Hasmik (Chrissy Beppo) saranno infatti guest star.

Tyler Hoechlin (Clark Kent/Superman), Tulloch, Michael Bishop (Jonathan Kent), Alex Garfin (Jordan Kent), e Michael Cudlitz (Lex Luthor) saranno promossi a presenza regolare.

