Nella stagione 4 di Superman & Lois non tornerà l’attore Dylan Walsh, interprete del Generale Sam Lane.

Sua moglie Leslie Bourque-Walsh ha infatti scritto online che sono stati informati dell’assenza del personaggio nel prossimo capitolo della storia.

Su Instagram è stato infatti scritto:

Congratulazioni alle famiglie di Superman & Lois per aver finalmente avuto un aggiornamento sul loro destino. Noi ora sappiamo che il Generale Lane è stato tagliato a causa del budget. Si è trattato di una divertente esperienza.

La serie tornerà prossimamente sugli schermi di The CW con 10 episodi, numero ridotto proprio a causa del budget deciso dal network.

In Italia la serie tv è disponibile su Mediaset Infinity, non c’è ancora una data per il debutto della stagione 3.

Al centro della trama della serie ci sono Clark Kent e Lois Lane, personaggi interpretati da Tyler Hoechlin ed Elizabeth Tulloch, alle prese con lo stress, le pressioni e i problemi legati all’essere dei genitori che lavorano nella società contemporanea. La coppia torna a Smallville, dove fa i conti anche con persone legate al loro passato, tra cui Lana, il primo amore di Clark.

