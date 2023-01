Sarà Michael Cudlitz a interpretare Lex Luthor nella stagione 3 di Superman & Lois.

Nell’Arrowverse era stato Jon Cryer a interpretare l’iconico villain nella serie Supergirl e nel crossover Crisi sulle Terre Infinite.

La nuova versione del personaggio, secondo Entertainment Weekly, è la seguente:

Lex è conosciuto dal mondo come il visionario miliardario della LexCorp, ma segretamente, il mondo criminale sa chi è realmente: un brutale psicopatico che terrorizza chiunque incontri. Quando Lex debutterà in questa stagione, saranno trascorsi anni da quando è uscito dallo sguardo del pubblico e riemergerà determinato nel rimediare a un’ingiustizia personale vendicandosi delle due persone che pensa abbiano compiuto un torto contro di lui: Superman e Lois Lane, interpretati da Tyler Hoechlin ed Elizabeth Tulloch.

Cudlitz ha recentemente recitato per il piccolo schermo in The Walking Dead, serie che l’ha visto impegnato anche come regista, e in precedenza era stato una delle star di Band of Brothers.

Che ne pensate di Michael Cudlitz come interprete di Lex Luthor nella serie Superman & Lois? Vi sembra una buona scelta?

Fonte: EW