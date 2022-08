Jordan Elsass non sarà Jonathan Kent nella stagione 3 di Superman & Lois, una delle poche serie DC a essere scampata ai tagli del canale streaming.

Dopo aver interpretato il figlio di Superman per due stagioni, secondo le fonti pare che l’attore abbia abbandonato il ruolo per problemi personali. Di seguito l’annuncio ufficiale:

Jordan Elsass ha comunicato allo Studio che non tornerà in Superman & Lois per la terza stagione per motivi personali. Il ruolo di Jonathan Kent sarà riassegnato.

Le stesse fonti riportano che uno dei motivi dell’abbandono sia per la salute mentale, come riportato dall’attore qualche mese fa su Instagram. Tuttavia né Eldass né un suo portavoce hanno ancora pubblicato dichiarazioni ufficiali. L’altro motivo potrebbe essere la posizione sul vaccino dell’attore, che aveva ricevuto una deroga per le riprese della stagione 2.

Al centro della trama della serie ci sono Clark Kent e Lois Lane, personaggi interpretati da Tyler Hoechlin ed Elizabeth Tulloch, alle prese con lo stress, le pressioni e i problemi legati all’essere dei genitori che lavorano nella società contemporanea. La coppia torna a Smallville, dove fa i conti anche con persone legate al loro passato, tra cui Lana, il primo amore di Clark.

Fonte: Deadline