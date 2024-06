Superman & Lois: The CW svela la data del debutto negli USA dell’ultima stagione

The CW

The CW Network ha svelato la data del debutto dell’ultima stagione di Superman & Lois, annunciando il palinsesto autunnale.

Gli ultimi episodi arriveranno sugli schermi americani, con una première di due ore, il 17 ottobre.

Tra gli altri titoli che saranno proposti dal network ci sono Joan con star Sophie Turner nel ruolo della ladra di gioielli Joan Hannington, e The Librarians: The Next Chapter.

Ecco i titoli e le giornate in cui arriveranno le serie targate The CW negli Stati Uniti.

Domenica 1 settembre

20-21.30 The Chosen, stagione 4

Mercoledì 2 ottobre

20-21 Sullivan’s Crossing, stagione 2

21-22 Joan, première della serie

Giovedì 17 ottobre

20-22 Superman & Lois, première stagione 4

Giovedì 24 ottobre

20-21 Superman & Lois, nuovo episodio

21-22 The Librarians: The Next Chapter, première della serie

Mercoledì 13 novembre

20-21 Sullivan’s Crossing, nuova stagione

Che ne pensate? Segnerete nei vostri calendari la data di uscita dell’ultima stagione di Superman & Lois?

Nel cast dell’ultima stagione si è ridotta la presenza di molti membri del cast: Dylan Walsh (Sam Lane), Emmanuelle Chiriqui (Lana Lang), Erik Valdez (Kyle Cushing), Inde Navarette (Sarah Cushing), Wole Parks (John Henry Irons), Tayler Buck (Natalie Irons), e Sofia Hasmik (Chrissy Beppo) saranno infatti guest star.I prptagonisti dello show ispirato ai fumetti della DC sono Elizabeth Tulloch (Lois Lane), Tyler Hoechlin (Clark Kent/Superman), mentre Michael Bishop (Jonathan Kent), Alex Garfin (Jordan Kent), e Michael Cudlitz (Lex Luthor) saranno promossi a presenza regolare.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: The Wrap