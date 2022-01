ha interpretato per 15 stagioni il ruolo dinella seriee ha ora svelato quale è stata la storia che ha amato di più ambientata nel mondo dei due fratelli che lottano contro le forze del male.

Durante un episodio del podcast Inside of You condotto da Michael Rosenbaum, l’attore ha sottolineato l’importanza del lavoro compiuto con Jared Padalecki. La star del piccolo schermo ha raccontato:

Ovviamente semplicemente la lunga storia principale dei due fratelli e di quello che affrontano è quello su cui è stato costruito l’intero show. Chiaramente quella è la storia più importante e preferita.

Ackles ha però rivelato quale altro elemento del racconto ha apprezzato:

Posso dire che ho amato davvero e avrei voluto approfondire di più quanto accaduto con Dean in purgatorio insieme a Benny e Cass. Ho pensato fosse… Semplicemente era girato in modo diverso, sembrava differente, era un mondo a parte rispetto a quello in cui eravamo di solito, stavamo lottando per la sopravvivenza. Aveva questa atmosfera post-apocalittica. Eravamo semplicemente ricoperti di sangue e fango e sembrava qualcosa di diverso, l’ho apprezzato realmente.

Il racconto di cui ha parlato Jensen fa parte della settima stagione di Supernatural e mostra Dean e Castiel trasportati in purgatorio. L’ottava stagione svela poi come è fuggito con Benny, lasciando però nell’altra dimensione Castiel che viene liberato in un momento successivo.

