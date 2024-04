Todd Stashwick ha ricordato l’incidente avvenuto sul set del quinto episodio della quarta stagione di Supernatural, quando ha per errore colpito in faccia Jensen Ackles.

Ricordando con Entertainment Weekly quanto accaduto durante le riprese della puntata Monster Movie, l’interprete di Dracula ha ricordato:

Quella è la famosa scena dell’aggressione. Sono in modalità completamente folle e dovrei colpire Jensen sulla sua meravigliosa faccia con il mio gomito e, per non si sa quale motivo in quel momento – forse mi sono avvicinato io, forse lui si è avvicinato – abbiamo colmato quel divario e l’ho colpito.

Todd ha aggiunto:

Quello che vedete negli extra dei DVD sono io totalmente nel ruolo di Dracula e poi mentre sono mortificato perché ho colpito in faccia il loro ragazzo da un miliardo di dollari.

Jensen ha invece spiegato:

Mi ha centrato con un gomito, ma probabilmente ha pensato di avermi colpito con più forza rispetto a quanto accaduto realmente. Era un mix tra una buon colpo e un graffio, ma è immediatamente uscito dal personaggio. Ha reagito dicendo: ‘Stai bene?’. E ho risposto: ‘Sì, quello mi ha svegliato’.

Nella puntata Stashwick ha la parte di un mutaforma che assume l’aspetto di Dracula. L’episodio rende omaggio ai classici film dei mostri e una potenziale vittima del vampiro si difende usando uno spray al peperoncino, mentre Dean appare successivamente iniziando a lottare con il villain che, poi, fugge a bordo di uno scooter. I due personaggi si affrontano nuovamente e il protagonista interpretato da Ackles ha la meglio, riuscendo a sconfiggerlo.

L’incidente non ha per fortuna causato particolari danni al volto dell’interprete di Dean e Ackles ha reagito in modo divertito a quanto accaduto con Todd.

Che ne pensate del fatto che Todd Stashwick abbia colpito per errore Jensen Ackles sul set di Supernatural?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Siamo anche su TikTok, seguiteci!

Fonte: EW