Il creatore della serie Sweet Tooth, Jim Mickle, e le produttrici Amanda Burrell e Susan Downey, hanno commentato alcune delle rivelazioni proposte dalla stagione finale.

Uno dei misteri che hanno avuto risposta nella stagione finale è l’identità della voce narrante, che si rivela essere Gus da adulto, permettendo così di scoprire qualche dettaglio del futuro. Mickle ha ora rivelato che quell’elemento faceva parte del pitch originale, avendo fin dall’inizio un’idea del potenziale epilogo. Mickle ha ricordato:

Pensi: ‘Accadranno così tante cose, chi lo sa se arriveremo a questo punto, ma non sarebbe fantastico se questa fosse la fine?’. E poi, improvvisamente, sei nella situazione: ‘Cavolo, eccoci. Siamo semplicemente qui ed ecco James Brolin, e qui c’è Christian Convery e stanno incontrandosi per la prima volta’. Quindi sì, quello ha sempre fatto parte del sogno impossibile che speravamo di realizzare: ‘Non sarebbe fantastico se potessimo realmente concludere in questo modo?’. E ne ha sempre fatto parte, ed è interessante, ripensare al passato e scrivendo la sua voce narrante, abbiamo sempre cercato di essere un po’ attenti sulle cose che avrebbe detto. Perché c’erano molte volte in cui sta ovviamente parlando di personaggi e cose a cui non ha assistito, quindi c’era questa specie di limite che dovevamo tenere a mente durante il lavoro degli autori. Mi ricordo che all’epoca pensavo: ‘A chi importa? Nessuno lo sa’. Ma ora che siamo riusciti a realizzarlo, sono felice che lo abbiamo fatto.

Il creatore e le doppiatrici hanno quindi parlato del destino dell’Uomo Grande, riflettendo sulla possibilità che sia sopravvissuto.

Burrell ha ammesso di essere convinta che sia morto, aggiungendo:

Per me è importante che Gus compia realmente quel percorso e debba vivere di nuovo l’esperienza della morte, concludendosi inoltre un cerchio, ed è quello che rappresenta il viaggio compiuto. Ma penso che Jim fosse così ispirato da avere quell’ultimo momento in cui potresti forse ancora credere che sopravviva.

Downey ha aggiunto:

Sì, così emotivamente, io credo che ci sia riuscito perché eventualmente morirà. Accadrà, quindi affronterà comunque quella realtà e voglio crederci. Ora, parlando dal punto di vista tecnico, se si dà un’occhiata a cosa sta indossando, non ha realmente indossato quei vestiti da molto tempo nel nostro show, quindi probabilmente vive nei ricordi di Gus e si sta dicendo che è ancora con lui.

Amanda e Susan hanno infatti ribadito che il personaggio resterà per sempre con il protagonista e Downey ha spiegato che la ritiene la versione più emozionante e poetica della storia, aggiungendo:

Ma mentre la sto guardando, non ci sto credendo. Lo hanno semplicemente lasciato lì come uno scalatore sull’Everest? No!

Mickle ha aggiunto:

Onestamente non lo so, ci ho pensato così tante volte. Credo che una delle parti migliori sia che funziona in entrambi i casi. Ho la mia opinione, ma non voglio condividerla e rovinarla per tutti.

Il destino dell’Uomo Grande rimane quindi incerto, anche se le ferite inflitte da Zhang sembrano destinate a portare alla sua morte. Il racconto di Gus, tuttavia, lascia la situazione aperta a varie interpretazioni.

Che ne pensate delle rivelazioni riguardanti la voce narrante e il destino dell’Uomo Grande in Sweet Tooth? Cosa pensate sia accaduto al personaggio?

La terza stagione di Sweet Tooth è uscita il 6 giugno. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

