Il creatore della serie Sweet Tooth, Jim Mickle, ha parlato della possibilità di proseguire la storia con dei potenziali spinoff.

Intervistato da Screen Rant, lo sceneggiatore ha dichiarato:

Mickle ha aggiunto:

Ho avuto quelle idee in passato, dipende tutto realmente dalla possibilità che i fan le vogliano, se Netflix le vorrà, e di cosa diventerà la televisione in futuro. Sono sempre in una specie di posizione in cui penso: ‘Sì, c’è qualcosa lì se volessimo andare avanti, ma è inoltre un posto realmente meraviglioso dove siamo arrivati’. Quindi, sono felice in entrambe le situazioni.