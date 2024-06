Questa settimana è arrivata su Netflix la terza e ultima stagione di Sweet Tooth. La serie, basata sui fumetti della DC di Jeff Lemire, si concluderà con 8 ultimi episodi.

Una new entry fa la sua comparsa. Stiamo parlando di Rosie, interpretata da Kelly Marie Tran, figlia Helen Zhang (Rosalind Chao).

Racconta lo showrunner, Jim Mickle, che introdurre un nuovo personaggio nell’ultima stagione è stato difficile e immagina lo sia stato anche e soprattutto per l’attrice:

Penso che per lei e per Rosalind sia stato davvero difficile. È uno show specifico. È ambizioso, ovviamente, in quello che sta facendo, ed è molto difficile. Non riesco a immaginare di essere un attore e di entrare in qualcosa che si trova alla terza stagione, dove è una cosa se sei un personaggio di supporto secondario, ma entrare in qualcosa che ha una storia davvero consequenziale e una stagione che dipende da essa; tanto di cappello al loro coraggio e alla loro capacità di farlo senza sembrare per niente turbate, cosa che non sono mai state. Non so se lo fossero internamente.