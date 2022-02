è entrata a far parte del cast della serie, il nuovo progetto antologico targato AMC.

L’attrice, recentemente tra i protagonisti di Cowboy Bebop, reciterà accanto ai già annunciati Terry Crews, Parker Posey, Poppy Liu, Anthony Edwards, e Jillian Bell. Per ora la produzione non ha svelato i dettagli riguardanti il ruolo che è stato affidato a Daniella.

Il debutto delle puntate di Tales of The Walking Dead è previsto per l’estate in AMC e AMC+ dopo essere in fase di sviluppo dal settembre 2020.

La serie proporrà dei racconti con al centro personaggi vecchi e nuovi dell’universo televisivo tratto dai fumetti di Robert Kirkman.

Daniella ha recitato in altri show come What/If, The Detour e The Originals. L’attrice, prossimamente, sarà inoltre protagonista sul grande schermo con il film Jurassic World: Il Dominio e con The Plane, in cui ha recitato accanto a Gerard Butler e Mike Colter.

La serie The Walking Dead, invece, tornerà il 21 episodio con la seconda parte dell’ultima stagione, l’ultima, prima della messa in onda delle otto puntate conclusive.



