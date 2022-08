Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La prima stagione della serie antologica Tales of the Walking Dead svelerà nuovi dettagli sulla storia dei Sussurratori, e in caso di rinnovo la storia potrebbe proseguire, come confermato da Channing Powell, showrunner del progetto.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni su quanto raccontato nell’universo ispirato ai fumetti di Robert Kirkman.

Nella puntata intitolata Dee, andata in onda su AMC nella giornata di domenica, si segue quello che accade a Hera (Anne Beyer), l’alpha dei Sussurratori prima di Dee (Samantha Morton). Nell’episodio si vede la donna con la figlia Lydia mentre si ritrovano bloccate in un seminterrato a Baltimora. Dee sta per uccidere la figlia per salvarla dalla terrificante esperienza di pagare le conseguenze dell’apocalisse zombie quando una voce le dice di non farlo, svelando la presenza di persone nascoste tra gli zombie usando i volti dei morti viventi. Hera è la loro leader e le dice ‘Non parlare. Sussurra’. Alpha, successivamente, dopo la morte della sua leader userà il volto della donna come maschera.

Gli spettatori, se volessero ripercorrere in senso cronologico gli eventi legati alla storia di Dee, dovrebbero quindi vedere Omega (decimo episodio della nona stagione di The Walking Dead), Dee (il terzo episodio della prima stagione di Tales of the Walking Dead), e We Are the End of the World (seconda puntata della decima stagione).

Powell ha ora dichiarato a EW che, in caso la serie ottenesse il rinnovo per la stagione 2, ha intenzione di proseguire il racconto della storia dei Sussurratori:

Parlando della mitologia più ampia, se tutto dovesse andare nel modo giusto e potessimo girare riuscendo a incastrare tutti gli impegni degli attori, le farei incontrare Beta immediatamente dopo questa storia. Ho dei progetti per Alpha, quindi quello per me sarebbe un sogno che diventa realtà in caso di rinnovo per la stagione 2 o anche oltre.

Channing ha anticipato:

Ovviamente quella è l’origine della storia dei Sussurratori. E poi accolgono Dee e Lydia nella loro comunità, che è diversa dagli accampamenti ideati da Alpha per i Sussurratori. La loro comunità è davvero diversa. La loro è un po’ più umana rispetto al modo in cui Alpha gestisce i Sussurratori. E Hera è una protagonista coinvolgente e interessante, Dee ne rimane davvero intrigata, non solo per il fatto che sia una leader, ma anche come interesse sentimentale.

Lo showrunner non ha però voluto rivelare quanto accaduto a Hera:

Non posso rivelare cosa accade. Ovviamente si tratta di The Walking Dead. Tutti affrontano, prima o poi, la tragedia. Ma qualsiasi cosa accada è la causa della trasformazione di Alpha nel modo che la conosciamo e amiamo nella serie.

