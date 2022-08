La prima stagione della serie antologica Tales of the Walking Dead, in arrivo sugli schermi americani il 14 agosto, poteva contenere una puntata musical, come aveva anticipato già nel 2020 Scott M. Gimple.

Il responsabile dell’universo televisivo tratto dai fumetti di Robert Kirkman, aveva infatti spiegato che l’intenzione dello show era di sorprendere le persone ogni settimana con un racconto diverso, per atmosfera e narrazione.

Channing Powell, showrunner e nel team dei produttori del nuovo progetto televisivo, ha ora ammesso:

Abbiamo ideato un episodio musical che, semplicemente per motivi legati alla produzione, era un po’ troppo difficile da girare. Ma è scritto! Abbiamo un intero script!

Le tempistiche troppo strette hanno infatti reso impossibile incidere i brani musicali, in particolare essendo ancora alle prese con i limiti causati dalla pandemia:

Se dovessimo avere una stagione 2 o 3, cercherò il più possibile di sostenerne la realizzazione. Vive nel mio cuore e nella mia mente.

Gimple, durante il Comic-Con di San Diego, aveva inoltre spiegato che lui aveva cercato di far realizzare una puntata animata e Powell quella in stile musical, sottolineando “ma abbiamo perso entrambi”.

Powell aveva aggiunto:

Alcune idee erano così diverse che volevamo vedere fino a dove potevamo spingere i confini all’interno di questo mondo, e l’atmosfera, e vedere quanto avrebbe mantenuto lo spirito di The Walking Dead, lasciando soddisfatti i fan dello show originale e conquistandone di nuovi. Abbiamo ideato cose folli. Ognuna delle sei puntate si basa però sul desiderio e il bisogno di sopravvivere.

Che ne pensate? Siete dispiaciuti che non sia stato realizzato un episodio musical di Tales of the Walking Dead?

I sei episodi racconteranno storie molto diverse tra loro con al centro personaggi che devono prendere scelte difficili mentre intorno a loro c’è l’apocalisse zombie.

Nel cast ci sono volti conosciuti dai fan della saga come Samantha Morton, che riprende il ruolo di Dee/Alpha, e tanti nuovi interpreti tra cui Terry Crews (Brooklyn Nine-Nine) nel ruolo di Joe, Olivia Munn (The Newsroom) che sarà Evie, Parker Posey (Lost In Space) che interpreta Blair, Jillian Bell (Rough Night) nel ruolo di Gina, Anthony Edwards (ER) nella parte del Dottor Everett, Poppy Liu (Hacks) nel ruolo di Amy, Daniella Pineda (Cowboy Bebop) che sarà Idalia, Danny Ramirez (Top Gun: Maverick) nei panni di Eric, e Jessie T. Usher (The Boys) nel ruolo di Davon.

