Una donna che fa parte della troupe della serieè stata portata in ospedale dopo unavvenuto sul set.Lunedì notte, al termine delle riprese, c’è stato problema con un battello e un’asse che collegava la barca al molo. La donna è caduta in acqua ed è poi stata trasportata in ospedale, dove è stata assistita dei medici. Attualmente è in condizioni stabili e un responsabile della sicurezza, presente durante l’incidente, sta collaborando alle indagini per chiarire quanto accaduto.

Le riprese sono state interrotte nella giornata di martedì e sono ricominciate poi mercoledì mattina.

La prima stagione della serie antologica sarà composta da sei puntate dedicate a personaggi già conosciuti e inediti dell’universo di The Walking Dead.

Nel cast sono coinvolti Anthony Edwards, Jillian Bell, Terry Crews, Daniella Pineda, Parker Posey, Poppy Liu e Samantha Morton, interprete di Alpha.

Alla regia ci saranno Haifaa al-Mansour, Deborah Kampmeier, Tara Nicole Weyr e Michael Satrazemis.

Scott M. Gimple sarà coinvolto come produttore in collaborazione con lo showrunner Channing Powell.

