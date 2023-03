Il pub di Ted Lasso è disponibile su Airbnb in occasione dell’uscita della stagione 3.

Per celebrare l’arrivo dell’attesissima stagione 3 di Ted Lasso, l’adorabile proprietaria del pub Mae, interpretata da Annette Badland, apre le porte del pub The Crown & Anchor per tre soggiorni, in collaborazione con Warner Bros. Discovery Global Consumer Products.

Di seguito tutte le informazioni, così come riportate dal Comunicato Stampa:

Il fascino amorevole di Ted Lasso, lo scintillante ottimismo e le innumerevoli citazioni hanno conquistato i cuori e le menti dei fan di tutto il mondo. Per celebrare il trionfante ritorno della serie tv in onda dal 15 marzo, Mae, l’adorabile proprietaria del pub e prima tifosa dell’AFC Richmond – interpretata da Annette Badland – si prenderà finalmente una serata libera e ospiterà tre soggiorni al pub The Crown & Anchor, il cui vero nome è The Prince’s Head.



Questo tradizionale pub inglese è situato a Richmond – lussuoso quartiere di Londra – proprio dietro l’angolo della via dove abita Ted e rappresenta l’immancabile luogo di ritrovo per gli appassionati di calcio e gli abitanti locali, nonché punto di incontro nella serie dei giocatori e del team dell’AFC Richmond durante il tempo libero.



“The Crown & Anchor è il luogo d’incontro per eccellenza per l’AFC Richmond: qui amici, colleghi e compagni di squadra si riuniscono per festeggiare i trionfi o affrontare l’agonia della retrocessione”, ha dichiarato la proprietaria Mae, che aggiunge “non vedo l’ora di accogliere gli ospiti (e di prendermi finalmente la serata libera!), offrendo anche ad altre persone l’opportunità di vivere lo stesso senso di comunità che il Coach Lasso ispira in tutti noi. Dopotutto, siamo Richmond fino alla morte!”.

Per la prima volta gli ospiti potranno dormire nello storico pub di quartiere, mettendosi nei panni degli allenatori e dei giocatori, ma anche delle fastidiose mosche sempre presenti al bar dell’AFC Richmond.

Anche se non è proprio uno spogliatoio, il pub si presta ad accogliere un massimo di 4 ospiti, che avranno l’opportunità di soggiornarvi il prossimo 23, 24 e 25 ottobre, a sole 11 sterline a notte, tariffa simbolica che richiama il numero dei giocatori in campo per ciascuna squadra. Gli ospiti potranno richiedere di prenotare tre soggiorni di una notte ciascuno durante i quali si potranno calare nei panni del Coach Lasso (o della proprietaria del pub) grazie ad esperienze autentiche tra cui:

Assaggiare i piatti del pub The Prince’s Head mentre si parla dei momenti preferiti dello show;

Tifare per l’amata squadra locale, indossando (naturalmente!) la divisa ufficiale dell’AFC Richmond;

Partecipare a una combattutissima partita di freccette, sia con la mano sinistra che con quella destra, o puntare al massimo punteggio a flipper;

Sedersi al tavolo preferito di Ted e sfidare gli altri ospiti a scacchi;

Mostrare le proprie abilità di karaoke con un’interpretazione della propria canzone preferita;

Bere un tè inglese (o come lo chiama Ted, “garbage water”) con biscotti.

Come prenotare

In occasione del debutto della terza stagione di Ted Lasso, in onda il 15 marzo, i fan della serie possono richiedere di prenotare il soggiorno a partire da martedì 21 marzo 2023 alle 19:00 CET su airbnb.com/tedlasso . Gli ospiti sono responsabili del proprio viaggio da e per Richmond. Coloro che avranno la possibilità di soggiornare nel pub di

Ted Lasso devono tenere in considerazione le regole e le linee guida locali, nonché il

Protocollo di sicurezza COVID-19 di Airbnb , che includono l’uso di mascherine e il distanziamento sociale quando richiesto dalle leggi o dalle linee guida locali. Anche al personale in loco è richiesto di rispettare le regole e le linee guida locali e di attenersi al protocollo di pulizia avanzato in cinque fasi

Fonte: Comunicato Stampa