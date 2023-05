Il finale della stagione 3 di Ted Lasso è disponibile su Apple TV+ da oggi, e c’è anche un’inaspettata citazione a The Office. Se non avete ancora visto l’episodio non proseguite nella lettura.

Durante i primi minuti dell’episodio Nate è tornato ufficialmente all’AFC Richmond come assistente di Will. Il giovane ha presentato il suo ex capo come assistente magazziniere, portando Nate a correggerlo con una citazione a The Office.

Nate risponde dicendo che è “l’assistente del magazziniere” – un riferimento diretto al personaggio di Rainn Wilson ovvero Dwight Schrute.

Tutti gli episodi di Ted Lasso sono disponibili su Apple TV+.

Avevate colto la citazione a The Office nel finale della stagione 3 di Ted Lasso?

Fonte: We got this covered