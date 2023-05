La serie Ted Lasso è stata, in parte, ispirata dall’entrata in scena di Donald Trump nella politica americana.

L’attore, intervistato da The Guardian, ha spiegato che nel 2015 stava valutando l’ipotesi di interpretare nuovamente il personaggio ideato per gli sketch del Saturday Night Live. Jason non era molto convinto, ma ha spiegato:

Non ero nemmeno molto attivo online e ha comunque ha avuto degli effetti su di me. Poi hai Donald Trump che scende dalle scale mobili. Ho pensato: ‘Ok, questo è sciocco’. E poi quello che ha sbloccato nelle persone… Ho odiato come le persone non si ascoltassero a vicenda. Le cose sono diventate davvero binarie e non penso che il mondo funzioni in quel modo.

Il risultato è stato portare sugli schermi un allenatore privo di cinismo e incredibilmente ottimista.

Parlando del suo incontro con il presidente Joe Biden alla Casa Bianca, Jason ha rivelato di essere rimasto colpito dal cartello con scritto “Believe” messo sopra la porta:

Lo trovo folle. Non ho ancora visto le foto della Casa Bianca perché voglio che rimangano lì per un po’ come questo fantastico show pirotecnico piuttosto che dire: ‘Oh cielo, perché ho indossato le sneaker?’.

