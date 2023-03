Il 15 marzo arriverà su Apple TV+ la stagione 3 di Ted Lasso e i fan della serie con Jason Sudeikis potranno festeggiare acquistando il Monopoly dedicato all’allenatore dell’AFC Richmond.

La versione speciale del celebre gioco da tavolo è in pre-ordine sul sito WBshop, a un costo di 44.99 dollari.

Il design di tutti gli elementi è perfettamente in tema con il mondo di Ted.

Tra le proprietà che i giocatori potranno acquistare ci sono il Nelson Road Stadium o l’appartamento di Kelly.

Le carte da estrarre sono state sostitute con le più appropriate “Believe” e “Smells Like Potential”, mentre tra le pedine da utilizzare ci sono un pesce rosso, una scatola di biscotti per il capo, una tazza di tè e il visore di Ted.

Le banconote, infine, sono in sterline britanniche e al posto di un’immagine della regina, o di re Carlo, c’è il volto di Ted Lasso.

I fan potranno quindi divertirsi anche durante la messa in onda delle dodici puntate inedite in cui Ted dovrà fare i conti con la nuova nemesi Nate (Nick Mohammed), che ora lavora per Rupert (Anthony Head) e il West Ham United.

Nel cast ci sono anche Brett Goldstein, Brendan Hunt, Hannah Waddingham, e Juno Temple.

Che ne pensate del Monopoly dedicato a Ted Lasso? Lo comprereste?

Fonte: ComicBook