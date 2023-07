L’attrice Niv Sultan ha svelato su Instagram che le riprese della stagione 3 di Tehran si sono concluse, condividendo un post che regala ai fan foto e video dal set.

La star ha nella serie targata Apple TV+ il ruolo di Tamar Rabinyan, agente del Mossad che lavora sul campo.

Tehran racconta l’avvincente storia di un’agente del Mossad e della sua missione sotto copertura a Teheran che rischia di mettere in grave pericolo lei e i suoi cari. La serie è ideata da Moshe Zonder, Dana Eden e Maor Kohn, e diretta da Daniel Syrkin. Omri Shenhar è lo sceneggiatore insieme a Zonder. Syrkin e Shenhar sono anche co-creatori.

I produttori esecutivi sono Dana Eden e Shula Spiegel per Donna e Shula Productions, Alon Aranya per Paper Plane Productions, Julien Leroux per Paper Entertainment, Peter Emerson per Cineflix Studios e Moshe Zonder, Omri Shenhar, Daniel Syrkin ed Eldad Koblenz per Kan 11. Tehran è distribuito a livello internazionale da Cineflix Rights.

Che ne pensate? Siete felici della fine delle riprese della stagione 3 di Tehran?

Fonte: Instagram