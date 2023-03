Tenebre e Ossa: lo spinoff basato su Sei di Corvi è già stato sviluppato e potrebbe essere realizzato

Tenebre e ossa potrebbe avere uno spinoff ispirato a Sei di corvi, i romanzi di Leigh Bardugo che fanno parte del Grishaverse e che hanno come protagonista il gruppo guidato da Kaz.

Lo showrunner della serie Netflix ha infatti svelato che sta lavorando allo sviluppo della potenziale serie e il progetto sarebbe quasi già pronto per entrare nella fase di produzione se ottenesse il via libera da parte dei responsabili della piattaforma di streaming.

Eric Heisserer ha spiegato:

Uno dei motivi, se non l’unica ragione, per cui ho avuto il privilegio di lavorare con Daegan Fryklind come co-showrunner della stagione 2 è che ero impegnato con il team di autori di Sei di Corvi. Siamo pronti a lanciarla come storia a parte. Gli script degli otto episodi sono fenomenali e sono realmente orgoglioso del mio team per il lavoro compiuto.