That ’90s Show: Ashton Kutcher e Mila Kunis tra le guest star

Anche Ashton Kutcher e Mila Kunis saranno tra le guest star di That ’90s Show, progetto sequel di That ’70s Show, attualmente in produzione per Netflix, e l’attore ha condiviso qualche dettaglio della sua partecipazione.

In una recente intervista con Variety, Kutcher ha raccontato che sia lui che la moglie Mila sono stati sul set per circa una settimana:

È stato davvero nostalgico tornare sul set. Mila ed io ne abbiamo parlato a lungo. Abbiamo pensato: “Ascolta, siamo nella posizione in cui ci troviamo a causa di quella serie tv, quindi torniamo indietro e facciamolo.”

È stato davvero divertente. Il nuovo cast è fenomenale.

Nel cast del sequel ci saranno anche Ashley Aufderheide, Mace Coronel, Maxwell Acee Donovan, Reyn Doi, e Sam Morelos. Nello show ci saranno anche i ritorni di Kurtwood Smith e Debra Jo Rupp, che riprendono la parte di Red e Kitty Forman.

Netflix ha ordinato la produzione di dieci puntate che avranno come showrunner Gregg Metter, mentre Bonnie Turner e Terry Turner, creatori dello show originale, saranno coinvolti come sceneggiatori e produttori in collaborazione con Lindsey Turner.

Cosa vi aspettate dal ritorno di Ashton Kutcher e Mila Kunis in That ’90s Show? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: TV Line