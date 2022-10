That ’90s Show: Mila Kunis non è d’accordo con le scelte degli sceneggiatori

Mila Kunis ha parlato di That ’90s Show, la serie sequel di That ’70s Show, dichiarando di non essere del tutto d’accordo con le scelte degli autori.

Negli episodi del progetto targato Netflix, come rivelato ad Access Hollywood, Jackie e Kelso sono insieme, riunendo così nella finzione la coppia nella vita reale composta dall’attrice e Ashton Kutcher.

Mila ha però dichiarato:

Io e mio marito siamo insieme nella serie, ed è strano perché non dovremmo essere insieme. Sapete cosa, ho detto che era una cavolata. Ho detto ‘Il mio personaggio starebbe insieme a Fez’. Penso che alla fine sarebbe stata in coppia con il personaggio di Wilmer Valderrama. E ho detto ad Ashton ‘Perché io e te siamo insieme?’. E, inoltre, era sposato con il personaggio di Shannon Elizabeth alla fine della serie originale, penso.

Nello show originale Jackie Burkhart era infatti in coppia con Fez, mentre Kelso era diventato padre con Brooke. Negli episodi i personaggi di Ashton e Mila avevano avuto una breve relazione, tuttavia l’attrice non è una sostenitrice della coppia. Mila ha sottolineato parlando dei personaggi:

Ora che sono passati 16 anni dopo siamo sposati con un figlio. E ho pensato ‘Non so nulla di questa storia’.

La star ha però assicurato:

That ’90s show è davvero adorabile. Chiunque abbia visto o amato That ’70s Show sarà davvero felice.

Nel cast del sequel ci saranno anche Ashley Aufderheide, Mace Coronel, Maxwell Acee Donovan, Reyn Doi, e Sam Morelos. Nello show ci saranno anche i ritorni di Kurtwood Smith e Debra Jo Rupp, che riprendono la parte di Red e Kitty Forman.

Netflix ha ordinato la produzione di dieci puntate che avranno come showrunner Gregg Metter, mentre Bonnie Turner e Terry Turner, creatori dello show originale, saranno coinvolti come sceneggiatori e produttori in collaborazione con Lindsey Turner.

Che ne pensate delle dichiarazioni di Mila Kunis sulla serie That ’90s Show? Lasciate un commento!

Fonte: Variety