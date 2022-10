The Abandons: Netflix ordina la serie western creata da Kurt Sutter

Kurt Sutter collaborerà con Netflix per realizzare la serie western The Abandons, progetto in fase di sviluppo da quasi un anno.

La piattaforma di streaming ha ordinato la produzione dello show richiedendo la realizzazione di un’intera stagione composta da 10 puntate. Per ora non è stato svelato quando inizieranno le riprese.

La sinossi anticipa che al cento della trama ci saranno delle famiglie che cercano di realizzare il Destino manifesto nel 1850 in Oregon, ma una forza corrotta all’insegna di benessere e potere, mentre bramano il possesso del proprio terreno, cerca di obbligarli ad andarsene. Queste anime abbandonate, il tipo di anime che vivono ai confini della società, uniscono le loro tribù per formare una famiglia e reagire combattendo. Durante questo processo sanguinoso, il concetto di giustizia supera i confini della legge. The Abandons esplorerà quel sottile confine tra sopravvivenza e legge, le conseguenze della violenza, il potere corrosivo dei segreti, mentre la famiglia lotta per mantenere la propria terra.

Sutter si occuperà della sceneggiatura e della regia di The Abandons, ritornando a lavorare per il piccolo schermo dopo Sons of Anarchy, The Bastard Executioner ed essersi allontanato da Mayans M.C..

