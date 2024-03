È ufficiale: grazie al primo teaser poster di The Acolyte, scopriamo che la nuova serie live action di Star Wars ha finalmente una data di uscita su Disney+, e cioè il 4 giugno (la sera negli Stati Uniti, quindi in Italia dal 5 giugno).

Domani finalmente vedremo il primo trailer, ma intanto ecco il suggestivo teaser poster:

The Acolyte sarà ambientato 100 anni prima de La Minaccia Fantasma, verso la fine dell’era dell’Alta Repubblica. La serie sarà incentrata principalmente sull’esplorazione di come “il Lato Oscuro della Forza riuscì a infiltrarsi nella Repubblica proprio all’apice dello splendore dei Jedi”, e risponderà alla domanda: “Come si è arrivati al punto in cui un Signore dei Sith è stato in grado di infiltrarsi nel Senato senza che nessun Jedi se ne accorgesse? Cosa è andato storto, quali scenari hanno condotto a tutto questo?”.

Nel cast della serie, con star Amandla Stenberg, ci sono anche Dafne Keen, Carrie-Ann Moss, Jodie Turner-Smith, Manny Jacinto, Lee Jung-Jae e Joonas Suotamo.

