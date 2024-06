Leslye Headland, showrunner di The Acolyte- La seguace, ha spiegato perché è un ottimo punto d’ingresso nell’universo di Star Wars.

In un’intervista con GamesRadar+, la showrunner ha parlato di come l’ambientazione di The Acolyte si allontani dal resto dei film e dei programmi TV di Star Wars e di quali sfide e vantaggi questo allontanamento abbia portato:

Penso che per attirare il pubblico e creare un nuovo punto di ingresso – il che significa che non è necessario sapere molto di Star Wars per guardare lo show – è stato naturale tornare indietro nel tempo e ambientare lì la storia. Non abbiamo quell’iconografia immediata degli stormtrooper, per esempio. Quando vedi uno stormtrooper, sai che sei in Star Wars… Avevamo alcune cose a cui non dovevamo ricorrere, ma che dovevamo utilizzare. Era più difficile ma, in un certo senso, è stato liberatorio e più semplice. Quando il pubblico lo guarderà, esaudirà ancora quel desiderio di vedere i Jedi in azione ed è quello che possiamo fare.

The Acolyte – La seguace ha debuttato il 5 giugno in esclusiva su Disney+.

The Acolyte – La seguace, la sinossi e i dettagli di produzione

In The Acolyte: La Seguace, un’indagine su una scioccante serie di crimini mette un rispettato Maestro Jedi (Lee Jung-jae) contro una pericolosa guerriera del suo passato (Amandla Stenberg). Man mano che emergono nuovi indizi, i due percorrono un sentiero oscuro dove forze sinistre rivelano che non tutto è come sembra…

La serie è interpretata da Amandla Stenberg, Lee Jung-jae, Manny Jacinto, Dafne Keen, Charlie Barnett, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson, Dean-Charles Chapman, Joonas Suotamo e Carrie-Anne Moss.



Leslye Headland è la creatrice della serie, basata su Star Wars di George Lucas, e ne è produttrice esecutiva insieme a Kathleen Kennedy, Simon Emanuel, Jeff F. King e Jason Micallef. Charmaine DeGraté e Kor Adana sono i produttori esecutivi. Rayne Roberts, Damian Anderson, Eileen Shim e Rob Bredow sono i produttori.



Headland ha diretto anche i primi episodi (episodi 101 e 102). I registi Kogonada (episodi 103 e 107), Alex Garcia Lopez (episodi 104 e 105) e Hanelle Culpepper (episodi 106 e 108) completano la regia della serie.



Il pluripremiato compositore Michael Abels, noto per il suo lavoro in Scappa – Get Out e Us, ha firmato la colonna sonora di The Acolyte: La Seguace.

Fonte: Screen Rant

