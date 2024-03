La showrunner di The Acolyte: La seguace ha spiegato il motivo per cui è stato importante avere nel team di autori delle persone che non conoscevano la saga di Star Wars.

Leslye Headland, intervistata da The Hollywood Reporter, ha spiegato:

Ho semplicemente pensato che fosse una buona idea avere la prospettiva di una persona che letteralmente non aveva mai visto Star Wars fino a quando era nella stanza con gli autori. E mi ha detto: ‘Perché mi vuoi in questa stanza? Non ho mai visto Star Wars. Non ho idea. Penso ci sia un cane, ma non so nulla’. E ho risposto: ‘Per prima cosa sei un’incredibile sceneggiatrice, ma è è quello il motivo per cui ti voglio qui. Voglio che tu faccia delle domande sulla narrazione. Non voglio che io, che sono una fan da sempre, faccia semplicemente riferimento a particolari dettagli per creare dei momenti emozionanti. Voglio che quei passaggi siano guadagnati e controllati da qualcuno che non conosce in modo accurato la saga’.

The Acolyte sarà ambientato 100 anni prima de La Minaccia Fantasma, verso la fine dell’era dell’Alta Repubblica. La serie sarà incentrata principalmente sull’esplorazione di come “il Lato Oscuro della Forza riuscì a infiltrarsi nella Repubblica proprio all’apice dello splendore dei Jedi”, e risponderà alla domanda: “Come si è arrivati al punto in cui un Signore dei Sith è stato in grado di infiltrarsi nel Senato senza che nessun Jedi se ne accorgesse? Cosa è andato storto, quali scenari hanno condotto a tutto questo?”.

Nel cast della serie, con star Amandla Stenberg, ci sono anche Dafne Keen, Carrie-Ann Moss, Jodie Turner-Smith, Manny Jacinto, Lee Jung-Jae e Joonas Suotamo.

Che ne pensate della scelta della showrunner di The Acolyte: la seguace di avere nel team di autori qualcuno che non conosce la saga di Star Wars? Vi sembra una buona idea?

Trovate tutte le notizie sulla nuova serie della saga nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: The Hollywood Reporter

I film e le serie imperdibili