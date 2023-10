Apple TV+ ha cancellato ufficialmente The Afterparty dopo due stagioni: la serie prodotta da Chris Miller e Phil Lord aveva concluso la sua seconda stagione il 6 settembre.

Non si tratterà per forza della fine del progetto, acclamato dalla critica ma evidentemente non abbastanza coinvolgente per il pubblico di Apple TV+: Sony Pictures Television, che produce la serie, intende infatti proporla ad altre piattaforme nella speranza di produrre una terza stagione.

La commedia ruota intorno al mistero di un omicidio da risolvere, ogni stagione presenta un nuovo mistero e un cast rinnovato, fatto salvo per Tiffany Haddish, Sam Richardson e Zoë Chao. La prima stagione, con la sua struttura non convenzionale, ha fatto molto parlare di sé. La seconda stagione era incentrata su un matrimonio che viene rovinato quando lo sposo viene ucciso e ogni ospite è un sospetto.

Fonte: TVLine

I film e le serie imperdibili