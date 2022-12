The Artful Dodger: Thomas Brodie-Sangster protagonista della serie prodotta per Disney+

Thomas Brodie-Sangster sarà il protagonista di The Artful Dodger, una nuova serie prodotta per Disney+ ispirata al personaggio creato da Charles Dickens.

Nel cast del progetto ci saranno poi Maia Mitchell, conosciuta dal pubblico televisivo grazie a Good Trouble, nel ruolo di Lady Belle Fox, mentre David Thewlis sarà Fagin.

Le otto puntate saranno ambientate in Australia, a metà del 1800, e seguiranno Dodger, il famoso principe dei ladri, dopo che è diventato un chirurgo, ma incapace di lasciarsi alle spalle la sua passione per il crimine. La serie mostrerà rapine spettacolaril, operazioni ad alto rischio, e feste scintillanti, proponendo un racconto rock ‘n’ roll.

La produzione ha poi svelato che tra gli interpreti impegnati nelle riprese ci saranno anche Damon Herriman (Justified), Miranda Tapsell (Doctor Doctor), Tim Minchin (Californication), Susie Porter (Wentworth), Kym Gyngell (Hiding), Damien Garvey (Harrow), Jessica De Gouw (The Secrets She Keeps), Andrea Demetriades (The End), Luke Carroll (Significant Others) e Huw Higginson (Total Control). Il cast è infine completato dalle star emergenti Lucy-Rose Leonard, Nicholas Burton, Huw Higginson, Jude Hyland, Finn Treacy e Albert Latailakepa.

Che ne pensate della scelta di Thomas Brodie-Sangster come star di The Artful Dodger? Lasciate un commento!

Fonte: TVLine