Dopo la cancellazione dida parte di Netflix, la creatrice Rachel Shukert ha ammesso che sarebbe interessata a concludere la storia della protagoniste con un

La sceneggiatrice e produttrice ha sottolineato:

Shukert ha sottolineato:

Scholastic e Ann M. Martin sono sempre stati molto chiari che non vogliono che i personaggi invecchino. Sono intrappolati nell’ambra, ha scritto i libri per sedici anni e non sono mai invecchiati.

La creatrice della serie ha aggiunto:

Si è parlato di provare a realizzare un film, ma non abbiamo fatto lo show con Netflix. Abbiamo realizzato la serie con uno studio esterno, Walden Media, che è meraviglioso. Anche se un’altra piattaforma di streaming volesse farla,non so se potrebbero avere le prime due stagioni sulla loro piattaforma. Potrebbe essere difficile. Anche se si potesse risolvere la situazione, e potenzialmente si potrebbe, la domanda è se si possa mettere sotto contratto tutti, e poi ci sono gli script e gli accordi…

La showrunner ha inoltre svelato i progetti che aveva per la terza stagione:

Volevo realmente realizzare un Super Speciale. Stavo cercando di capire, dovrebbero andare a New York? Dovrebbero rimanere bloccate dalla neve? Dipendava da dove ci avrebbero permesso di girare ed ero entusiasta di raccontare una storia che le avrebbe mostrate al liceo, non per concludere tutto, ma per onorare ciò che avevamo fatto. La stagione due finisce in modo piuttosto positivo. A livello emotivo è soddisfacente. Ma avevamo più storie da raccontare e mi mancano le ragazze. Ho amato lavorare con loro. Sono delle attrici e persone straordinarie.