HBO Max ha confermato la produzione della miniserie spinoff didedicata alinterpretato da Colin Farrell. Il progetto per la piattaforma di streaming racconterà la storia di Oswald Cobblepot, il villain mostrato nel film con star Robert Pattinson, mentre compie la sua ascesa verso il potere del mondo criminale di Gotham.

Colin Farrell ha dichiarato:

Il mondo che Matt Reeves ha creato per The Batman è uno che merita uno sguardo più a fondo attraverso gli occhi di Oswald Cobblepot. Non potrei essere più entusiasta nel proseguire questa esplorazione di Oz mentre compie la sua ascesa per diventare il Pinguino. Sarà bello riaverlo per le strade di Gotham per un po’ di follia e un po’ di caos.

Lauren LeFranc sarà autrice e showrunner della serie, mentre Matt Reeves sarà coinvolto come produttore esecutivo in collaborazione con Dylan Clark, già nel team di The Batman.

LeFranc ha aggiunto:

Sono da molto tempo fan del mondo di The Batman e il film di Matt è un’aggiunta potente e coraggiosa nel canon. Sono entusiasta e onorata nel continuare a raccontare storie nel mondo di Gotham City e quale migliore scusa per immergermi nel mio lato interiore da villain piuttosto che raccontare la storia di Oswald Cobblepot? Sono elettrizzata nel lavorare con Colin, Matt, Dylan, 6th & Idaho, Warner e HBO Max mentre collaboriamo per portare questa storia sullo schermo.

Vi ricordiamo che The Batman è uscito al cinema lo scorso 3 marzo. Trovate tutte le informazioni sulla pellicola nella nostra scheda.

Fonte: Variety