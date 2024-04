Un video dal set della terza stagione di The Bear svela il ritorno di un noto attore, apparso in un cameo nella seconda stagione. A tornare sarà infatti Luca, interpretato da Will Poulter.

Poulter compare nell’episodio 4 della seconda stagione, interpretando un pasticcere di Copenaghen che aiuta Marcus (Lionel Boyce) a creare i dessert per il nuovo ristorante.

Il primo a condividere la notizia, tramite un video del set, è stato il profilo @bestofpoulter su X. Trovate il video qui sotto.

🚨 Will Poulter on the set of ‘The Bear’ Season 3 yesterday!

pic.twitter.com/nDhl1iYu86 — Will Poulter Updates (@bestofpoulter) April 18, 2024

La terza stagione di The Bear uscirà a giugno su Disney+. Trovate tutte le informazioni sulla serie nella nostra scheda.

