Mentre la stagione 3 di The Bear è attualmente in produzione pare che FX abbia già rinnovato lo show per la stagione 4, che sarà girata in coda alla terza.

FX ha rinnovato la serie tv per la stagione 3 a novembre e non ha ancora annunciato ufficialmente il rinnovo della stagione 4. Un portavoce della rete ha rifiutato di commentare, ma probabile verrà confermata nel giro di qualche giorno.

La terza stagione di “The Bear” sarà disponibile a giugno su Hulu, e al momento non è chiaro se la stagione 4 di The Bear sarà l’ultima.

La seconda stagione, attualmente disponibile su Disney+, segue Carmen “Carmy” Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) e Richard “Richie” Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) mentre lavorano per trasformare la loro malmessa paninoteca in un locale di livello superiore. Nel dare nuova luce al ristorante, la squadra intraprende un viaggio di trasformazione e ognuno di loro è costretto a confrontarsi con il passato e a fare i conti con chi vuole essere in futuro.

Fonte: Variety

