Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Le riprese della stagione 3 di The Bear sono attualmente in corso a Chicago e alcune foto dal set sembrano svelare un importante spoiler.

Non proseguite, ovviamente, con la lettura se non volete anticipazioni.

Il cast – compresi Jeremy Allen White, Ayo Edebiri ed Ebon Moss-Bachrach – è stato immortalato mentre girava alcune scene dello show targato FX al di fuori di una chiesa.

Gli interpreti erano vestiti di nero e, probabilmente, i protagonisti erano ritratti durante il funerale della madre di Marcus, morta durante l’ultimo episodio della seconda stagione.

Tra gli interpreti impegnati nei ciak c’erano inoltre Lionel Boyce, Edwin Lee Gibson, Liza Colon-Zayas, Matty Matheson, Corey Hendrix, e Abby Elliott.

The new #TheBear set photos feature a big spoiler! Click ⬇️ https://t.co/qX7yya6SGa — JustJared.com (@JustJared) March 11, 2024

La seconda stagione, attualmente disponibile su Disney+, segue Carmen “Carmy” Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) e Richard “Richie” Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) mentre lavorano per trasformare la loro malmessa paninoteca in un locale di livello superiore. Nel dare nuova luce al ristorante, la squadra intraprende un viaggio di trasformazione e ognuno di loro è costretto a confrontarsi con il passato e a fare i conti con chi vuole essere in futuro.

Che ne pensate delle foto dal set della stagione 3 di The Bear? Lasciate un commento!

Fonte: Just Jared

