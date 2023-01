The Bear: FX svela quando arriverà la stagione 2 e le prime anticipazioni sul prossimo capitolo della storia

The Bear tornerà prossimamente sugli schermi di FX e la stagione 2 sarà composta da dieci episodi.

La serie con protagonista Jeremy Allen White, distribuita in Italia su Disney+, è diventata uno dei successi di FX della passata stagione e ha recentemente vinto il Golden Globe nella categoria Miglior Attore Protagonista in una serie di genere comedy o musical.

Il co-showrunner e produttore Christopher Storer ha anticipato parlando del prossimo capitolo della storia:

La storia si era interrotta con lo chef Carmy che trovava dei soldi nascosti dal suo defunto fratello, decidendo così di trasformare il negozio di sandwich in un ristorante elegante. Storer ha aggiunto:

La seconda stagione affronta in molti modi diversi l’equilibio tra il tempo e cosa vuol dire ricominciare da capo, come si può iniziare in una direzione salutare. Per qualcuno come Richie, penso che si tratti di capire dove si trova a suo agio e cosa sta cercando.