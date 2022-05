Entertainment Weekly ha pubblicato un’intervista a quattro dei protagonisti delladi, con numerose anticipazioni sui personaggi.

Come potete vedere nella foto qui sotto, i protagonisti dell’intervista sono Antony Starr, Karl Urban, Jack Quaid e il nuovo arrivato Jensen Ackles.

Per Jensen Ackles, dopo 15 anni di Supernatural, era ora di accettare una nuova sfida. Parlando del suo personaggio, Soldatino, ha detto:

Immaginate Captain America che si è arreso e ha rinunciato al suo super eroismo, ed è solo quello zio ubriaco e inappropriato.

Karl Urban ha detto che le azioni di Butcher subiranno delle conseguenze inaspettate, e per una volta dovrà pagare per quello che deciderà di fare:

Il risultato delle azioni cambierà il corso di tutto.

Anthony Starr evita di usare le parole psicopatico e omicida quando parla di Patriota, ma confessa che c’è molto di più di quello che si vede in superfice:

Penso che sarebbe troppo facile cadere negli stereotipi e non vogliamo farlo. C’è molta verità in questi termini, ma ovviamente è tutto avvolto nella più piacevole, appetibile, uber-violenza estrema che potremmo realizzare.

Hughie ha abbandonato i Boys e ora lavora per Victoria Neuman (Claudia Doumit) non sapendo che è una folle omicida. Jack Quaid ha così commentato il nuovo lavoro del suo personaggio:

Mi è piaciuto molto essere catapultato in una trama così parallela al mondo reale ed esplorare questo nuovo lato di Hughie in cui è un uomo d’azienda. Vedremo Hughie capire la sua vita per la prima volta, ed è così interessante. Naturalmente, il pubblico sa che questo non durerà a lungo.

Per la stagione 3 di The Boys, Urban ha anticipato alleanze inattese e conflitti tra personaggi che finora sono sempre andati d’accordo, tutto può ancora succedere.

Le prime tre puntate della terza stagione di The Boys arriveranno su Prime Video il 3 giugno 2022. Il primo teaser degli episodi inediti mostrava Starlight e Homelander e i video della serie Seven on 7 with Cameron Coleman, distribuita su YouTube, hanno regalato dei dettagli di quanto accaduto dopo il termine della seconda stagione.

Fonte: Entertainment Weekly