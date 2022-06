The Boys 3: svelato un inaspettato cameo in Eroegasmo

The Boys

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nel sesto episodio della stagione 3 di The Boys, intitolato Eroegasmo, c’è un cameo che potrebbe essere passato inosservato.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Quando MM e Annie arrivano all’orgia, i due personaggi si muovono in giro per la casa osservando quello che accade fino a quando MM si ritrova alle prese con qualcosa di “appiccicoso”, con suo enorme orrore. MM va alla ricerca di un bagno e apre una porta, ritrovandosi alle prese con altri fluidi corporali mentre qualcuno grida dall’interno e gli consiglia di leccare per pulire.

Lo showrunner Eric Kripke ha ora svelato di aver dato lui la voce al personaggio:

Il mio primo e unico, per ora, cameo in The Boys è la voce del tizio che urla.

Lo sceneggiatore e produttore ha però ammesso:

Ne sono davvero orgoglioso.

Kripke ha inoltre rivelato di essere stato sorpreso dal contenuto che sono riusciti a proporre in quella puntata:

Quando abbiamo iniziato a prepararla con il regista Nelson Cragg e ci stava mostrando cosa aveva pianificato, ho pensato ‘Wow, ci è permesso mostrare tutto quello?’. Hanno controllato con chi si occupa di far rispettare le regole e ci sono queste regole esilaranti su quanto spesso puoi simulare rapporti sessuali e se puoi o no mostrare un pene eretto, e quanto a lungo puoi mostrare una parte intima. Ci sono tutte queste regole, ma eravamo all’interno dei confini di quelle che erano le regole. Quindi la risposta è che potevamo mostrare quel contenuto.

Le prime sei puntate della terza stagione di The Boys sono disponibili su Prime Video.

