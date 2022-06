Dopo gli avvenimenti dei primi episodi della stagione 3 di The Boys, in molti si sono chiesti cosa succederà nel futuro della serie a Stan Edgar, il personaggio di Giancarlo Esposito.

Al momento, Edgar è stato deposto dopo le accuse di corruzione, e non si sa dove sia finito. Il creatore della serie Eric Kripke, ne ha parlato recentemente con TVLine:

Penso che Stan starà in guardia, almeno per questa stagione. Se ci saranno altre stagioni, non escluderei mai un ritorno di Stan Edgar. Ma per ora è invischiato in una certa quantità di guai personali.