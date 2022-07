The Boys 3: Eric Kripke parla di Queen Maeve

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Queen Maeve è sempre stata tra i protagonisti di The Boys, ed Eric Kripke, creatore e showrunner della serie, ha spiegato i motivi dietro le sue azioni nel finale della stagione 3. Ovviamente se non avete ancora visto l’ultimo episodio, non proseguite nella lettura.

Queen Maeve si sacrifica apparentemente per sconfiggere Soldatino, perdendo i poteri e facendosi credere morta dalla Vought e soprattutto da Patriota. Riesce invece ad allontanarsi dal paese con la sua compagna, grazie all’aiuto dei Boys e di Annie.

In una recente intervista con TV Line, Kripke ha dichiarato che ha sempre voluto dare un lieto fine a Queen Maeve:

Non ho mai pensato di uccidere Maeve, fin dall’inizio della serie. Stavamo intenzionalmente costruendo un lieto fine per lei, sempre, per molte ragioni. Una, se lo meritava. E che tu ci creda o no, The Boys è un universo morale, e quando fai le scelte giuste, vieni ricompensato, e Maeve si meritava un lieto fine con Elena.

