The Boys 3: Kevin Smith vuole che Antony Starr ottenga una nomination agli Emmy per il ruolo di Patriota

Kevin Smith, durante il suo podcast FatMan Beyond, ha lodato l’interpretazione di Antony Starr nel ruolo di Patriota nella serie The Boys, sostenendo che meriterebbe una nomination agli Emmy per la stagione 3.

Il regista, parlando dell terza stagione, ha spiegato:

Tutti dicono ‘Eroegasmo!’ ma questo è l’episodio in cui Patriota e Soldatino si affrontano e poi Butcher interviene e diventa uno scontro a tre che arriva a una situazione di stallo, in cui viene scacciato. Come si chiama quell’attore? L’interprete di Patriota merita almeno una nomination, se non una fottuta vittoria. Si tratta di un’incredibile performance, non solo ‘Ami odiarlo’ come J.R. Ewing, ma è fottutamente terrificante… Continua a essere uno show davvero cool, pieno di svolte… Continua a essere una delle migliori serie tv in onda, che non è tv perché si tratta di Amazon.

Smith ha inoltre voluto lodare il lavoro compiuto dagli autori:

Date inoltre un Emmy a quegli sceneggiatori. Per me è al livello del primo ministro che ha un rapporto con un maiale in diretta tv in quell’episodio di Black Mirror, questa specie di fottuto Ant-Man che cammina attraverso il buco nel pene di un tizio fa alzare davvero il livello. Niente sarà lo stesso dopo quello, come puoi dopo una scena del genere? Era folle.

Le prime sette puntate della terza stagione di The Boys sono disponibili su Prime Video.

Fonte: ComicBook