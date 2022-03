In attesa della stagione 3 di, la serie è rimasta molto sul pezzo partecipando all’attualità sui social in maniera spesso creativa: ecco quindi che nella settimana di uscita di The Batman sono arrivati online una serie di divertenti character poster dedicati ai protagonisti in una chiave molto particolare.

Ogni artwork, infatti, presenta un personaggio “riletto” come un film o una serie di Batman. Abbiamo, quindi, MM, Hughie Forever, The Female, Butcher Begins e perfino Frenchie: the Animated Frenchman. Un divertente diversivo in attesa del trailer della terza stagione, in arrivo a breve.

