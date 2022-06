Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La stagione 3 diè disponibile da oggi su Amazon Prime Video e, durante i primi episodi, viene svelato ildi. Ovviamente se non avete ancora visto l’episodio non proseguite nella lettura per non rischiare spoiler.

Nell’episodio 2, mentre cercano informazioni proprio su Soldatino /Soldier Boy (Jensen Ackles), Frenchie (Tomer Capone) e Kimiko (Karen Fukuhara) si recano a un parco di divertimenti in cui assistono a un film dedicato all’eroe scomparso.

Nato povero nelle strade malfamate di Philadelphia, imparò i valori di tenacia, del duro lavoro e del coraggio. Utilizzò quei valori per dimostrare la forza dell’America durante la Seconda Guerra Mondiale e contro la minaccia rossa. L’eroe ha aiutato l’America a brillare, e ha incontrato alcune delle figure storiche degli anni ’90 (Come Diana e Hugh Hefner).

L’eroe diede la vita per evitare un olocausto nucleare, o meglio questo è quello che la Vought ha raccontato al pubblico, ci sarà dietro qualcosa d’altro?

Nell’episodio successivo, il terzo, scopriamo di più sulla vita di Soldatino e sulla vera causa di morte, dai ricordi di Mallory (Laila Robins) e dalla missione segreta avvenuta in Nicaragua. In un lungo flashback, vediamo l’eroe fare lo spaccone a capo dei Rappresaglia, prima che la truppa venga attaccata dai russi. La Contessa Cremisi (Laurie Holden) svela che i nemici hanno colpito Soldatino con un cannone speciale, uccidendolo per poi portare via il cadavere. L’arma che ha ucciso Soldatino potrebbe essere ancora da qualche parte in Russia, e toccherà ai Boys di Butcher ritrovarla.

