Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nell’episodio 3 di The Boys, Abisso è costretto a mangiare il suo amico Timothy, un polpo ricreato in CGI, la PETA si è congratulata per non aver utilizzato un animale vero.

Tramite un comunicato ufficiale, la PETA loda tutto lo staff di The Boys per aver utilizzato CGI invece che un animale vero, e conferisce a The Boys il premio “Tecnologia non Terrore” come potete leggere qui sotto:

PETA rende omaggio all’attore Chace Crawford, al creatore di The Boys Eric Kripke e al team degli effetti speciali dello show con il premio “Tech, Not Terror” per la scena senza crudeltà e stimolante che coinvolge un polpo in CGI nell’ultimo episodio disponibile della serie Amazon Prime. Nella scena, il personaggio di Crawford è costretto a mangiare un caro amico, un polpo di nome Timothy, che la serie descrive come un individuo con una famiglia, e utilizza una tecnologia all’avanguardia invece di un animale vivo. In un’intervista sulla fine macabra e tragica dell’animale, lo showrunner Kripke spiega che il mollusco “non meritava il destino crudele di essere mangiato vivo”, un destino che molti veri polpi incontrano, poiché miliardi di invertebrati vengono uccisi come cibo ogni anno.

Lisa Lange, vicepresidente senior della PETA ha aggiunto:

I veri eroi di The Boys stanno lavorando dietro le quinte, creando un polpo CGI realistico in modo che gli animali possano vivere in pace. PETA celebra questa serie per aver aiutato gli spettatori a vedere ogni polpo come un individuo come Timothy, non come un antipasto o come intrattenimento.

Le prime tre puntate della terza stagione di The Boys sono disponibili su Prime Video. Il quarto episodio di uscirà invece nella giornata di oggi.

Fonte: Comic Book