The Boys

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nell’episodio 5 della stagione 3 di The Boys, disponibile da qualche ora su Amazon Prime Video, è stato coinvolto anche Seth Rogen. Ovviamente, se non avete ancora visto la puntata non proseguite nella lettura così da evitare eventuali spoiler.

Seth Rogen è produttore esecutivo dello show, ed è già a nelle scorse stagioni nei panni di se stesso. Anche in questa stagione, Rogen interpreta se stesso, come spettatore e cliente della Contessa Cremisi, con il nickname di Sir Vengo Molto 779. L’attore è nudo e prosegue a masturbarsi fino a quando la Contessa viene atterrata da Butcher.

Le prime cinque puntate della terza stagione di The Boys sono disponibili su Prime Video.

