The Boys 3: la spiegazione del finale

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il finale della stagione 3 di The Boys è disponibile su Amazon Prime Video, e da alcune risposte sul futuro della serie. Ovviamente l’articolo conterrà spoiler, quindi non proseguite nella lettura se non avete ancora visto l’episodio.

Soldatino, Butcher e Maeve raggiungono Patriota nella Torre dei Sette, intenzionati a uccidere Black Noir. Quando arrivano di fronte all’eroe però, scoprono che Noir è già stato ammazzato, per aver nascosto il collegamento tra Patriota e Soldatino. Patriota inizia un discorso sull’importanza del sangue e della famiglia, e fa entrare nella stanza Ryan, che destabilizza Butcher.

Soldatino, anche di fronte al nipote, non cambia idea, e decide di aggredire Patriota. Vedendo il padre in difficoltà, Ryan colpisce Soldatino con la sua vista laser, causandone le ire. Vedendo Soldatino attaccare il figlio di Becca, Butcher cambia idea e attacca Soldatino.

Mentre Butcher affronta Soldatino, Maeve si scontra con Patriota. Lo scontro sembra alla pari, ma il capo dei Sette riesce a togliere un occhio a Maeve. Lei in cambio gli distrugge un timpano.

Nel frattempo, arrivano gli altri Boys con il gas per stordire Soldatino. Starlight affronta l’eroe mentre Hughie segue tutto da una stanza di sicurezza. Quando Soldatino prende il sopravvento, Hughie pensa di iniettarsi l’ultima fiala di Temp-V, optando poi per accendere tutte le luci del salone al massimo, potenziando incredibilmente Starlight. Soldatino ha solo un’ultima carta: farsi esplodere. Maeve decide di sacrificarsi e si getta fuori dal palazzo con l’eroe.

Dopo la battaglia, Ryan rimane con Patriota, Butcher sviene per l’effetto letale del Temp-V. Cambio di location, Butcher è in ospedale e il medico gli dice che gli restano dai 12 ai 18 mesi di vita. Latte Materno racconta finalmente alla figlia le origini della sua famiglia e l’odio verso alcuni super eroi come Soldatino.

Scopriamo che Maeve si è salvata, ma è ora senza poteri, Starlight l’aiuta a lasciare il paese con la sua fidanzata, allontanandosi il più possibile da Patriota. Alla Vought, Ashley decide di cancellare i filmati di sicurezza che mostrano il salvataggio di Maeve. Anche Soldatino è ancora vivo ma è sedato e in una capsula di contenimento sotto la supervisione di Mallory.

Victoria Neuman è diventata la nuova VP della campagna di Dakota Bob, dopo che Abisso ha ucciso il predecessore sotto ordine di Patriota. Si tratta dello scambio proposto dalla Neuman nello scorso episodio, la posizione di Ryan in cambio di questo minuscolo omicidio. I Boys assistono alla proclamazione in diretta tv, con Starlight che butta via il costume ed entra ufficialmente nel gruppo, e Butcher che, non parlando della sua condizione, proclama la Neuman come prossimo bersaglio.

Infine, Patriota presenta Ryan ai suoi fan. Un manifestante dalla parte di Starlight però, lancia un bicchiere contro il ragazzino. Patriota lo giustizia brutalmente facendogli esplodere la testa con la vista laser. Invece di spaventarsi, gli altri manifestanti iniziano a inneggiare l’eroe, tra questi anche il marito dell’ex moglie di Latte Materno. L’episodio si conclude con un Patriota sorridente felice di venire accettato per quello che è.

Tutte le puntate della terza stagione di The Boys sono disponibili su Prime Video.

